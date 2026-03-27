Власти назвали условия для принудительного демонтажа заборов в Калининграде

Кроме того, на территории вокруг озера власти, по словам Дятловой, обнаружили ряд домовладений, которые установили ограждения за границами земельных участков. «Ну, то есть, чуть прихватили муниципальные территории. Проводим мероприятия по осмотру всех ограждений, проводим профилактические мероприятия. Сначала просим демонтировать ограждения самостоятельно, установить в границах своего участка. В случае, если собственники не предпринимают мер, тогда мы включаем в план мероприятий и будем делать принудительный демонтаж силами и средствами администрации с последующим взысканием денежных средств со стороны собственников данных ограждений», — пояснила сити-менеджер.