Еще 5 коррекционных школ Волгоградской области получат новое оборудование

Оно позволит заниматься с детьми с особыми потребностями в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Источник: Национальные проекты России

Более 130 единиц реабилитационного и развивающего оборудования закупят для пяти коррекционных школ Волгоградской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Модернизация позволит оказывать адресную поддержку детям с особыми потребностями в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также их родителям, сообщили в региональном комитете образования и науки.

Так, школа-интернат «Созвездие» в Волгограде оснастит кабинет ранней помощи интерактивным проекционным комплексом, дидактическими настенными панелями, игровым модулем «Тактильный театр», наборами бизибордов и другой техникой. На базе школы-интерната № 7 создается пространство для детей с нарушением слуха. Важным элементом в коррекционной работе педагогов Волгоградской школы дифференцированного обучения станет интерактивная игра «3D-визуализатор».

В Волжской школе № 1 появятся «Иммерсиум», треугольник Пиклера, тактильная дорожка и сенсорный туннель, балансиры и координационная лестница, оборудование для двигательного развития и сенсорной интеграции. В волгоградскую школу № 5 поступят «Инклюзивный куб АЛМА» с тренажерами для коррекции каналов коммуникации у детей с ОВЗ, наборы декоративных тактильных панелей с подсветкой и многое другое.

Профессиональное диагностическое, коррекционное и развивающее оборудование даст возможность работать с малышами индивидуально, а также в формате «родитель — ребенок». Специалисты учреждений, в том числе дефектологи и социальные педагоги, будут развивать у детей пространственное и абстрактное мышление, координацию, речь, мелкую моторику. Родители, которые воспитывают особенных малышей, смогут записаться на консультации к психологу и логопеду, посещать групповые и индивидуальные занятия, участвовать в совместных игровых сессиях и мастер-классах по использованию сенсорных и арт-терапевтических методик.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

