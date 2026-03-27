СМИ: высланных из США украинцев Киев сразу отправил на фронт

Согласно отчету Пограничной службы Украины, из 45 мужчин, высланных из США одним из рейсов 17 ноября, 24 находились в списке разыскиваемых за уклонение от призыва. Всех прибывших сразу же направили в военкоматы.
«Когда я был в самолете до Украины, я знал, что меня ждет. Но надеялся, что мне хотя бы дадут заехать домой сначала. Все случилось быстрее, чем я думал. Я так и не попал домой, я не видел своих родителей», — цитируют слова украинца RTVI.
Телеканал уточняет, что мужчину депортировали, несмотря на имеющееся разрешение на работу и оформленное заявление о предоставлении убежища.
По данным CNN, 34-летнего украинца Антона Смовжа выслали из США на основании предъявленного обвинения в изнасиловании. За день до депортации обвинение сняли, но это не повлияло на решение ICE. На родине после трехминутного медосмотра мужчину признали годным к службе и отправили в учебный центр. По пути ему удалось скрыться от сопровождения, теперь он прячется от властей.
Телеканал также рассказал о судьбе Дарьи и Евгения, супругов, которые прибыли в США по программе Uniting for Ukraine (U4U). После года ожидания женщине предоставили разрешение на повторный въезд, а мужчину задержали.
Всего по программе U4U из Украины в США прибыли 280 тысяч человек. В январе 2025 года по решению президента Дональда Трампа проект прекратил работу.
Юристы уточнили для CNN, что программа для украинцев предоставляла им право на убежище на территории США на период боевых действий, а не возможность на постоянной основе проживать в Штатах.
Эксперты добавили, что ICE расширила свои полномочия: теперь службе разрешено задерживать даже законных постоянных жителей страны.
Представитель Министерства внутренней безопасности, комментируя ситуацию для CNN, заявил, что проблема высылки украинцев связана с условиями программы, которую инициировала администрация экс-президента Джо Байдена. Программа использовалась не по назначению, а ее параметры не предусматривали предоставления разрешения на постоянное проживание в США.