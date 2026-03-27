В Пермском крае выявили нарушения при ввозе продукции из Алтайского края

В Пермском крае специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения при поставке кормовой смеси и древесного материала из Алтайского края.
С начала 2026 года ведомство уже вынесло 10 предупреждений из-за несоблюдения требований в сфере карантина растений. Речь идёт о случаях, когда не оформляются необходимые документы и не подтверждается получение подкарантинной продукции.
Так, 25 марта при анализе данных выяснилось, что в адрес одного из предпринимателей поступило более 67 тонн растительной кормовой смеси и 200 кубометров хвойной древесины. При этом получатель не закрыл карантинный сертификат в системе и не уведомил о прибытии груза.
Также предприниматель не обеспечил условия для проведения обязательного фитосанитарного контроля. В результате ему было вынесено официальное предостережение о недопустимости подобных нарушений.