Воронежскую область снова накроет туман

Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области продлено действие желтого уровня погодной опасности из-за сильного тумана. Информация об этом появилась в пятницу, 27 марта, на карте прогнозов для Центрального федерального округа, размещенной на портале Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам метеорологов, туман опустится на отдельные районы региона в ближайшую ночь и вечер. Жителям Воронежа следует быть готовыми к ухудшению видимости с 18:00 пятницы, 27 марта, до 06:00 субботы, 28 марта.

В этот период особую осторожность необходимо проявить водителям и пешеходам: из-за тумана видимость на дорогах будет ограничена, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций.