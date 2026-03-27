Воронежскую область снова накроет туман

В Воронежской области продлено действие желтого уровня погодной опасности из-за сильного тумана. Информация об этом появилась в пятницу, 27 марта, на карте прогнозов для Центрального федерального округа, размещенной на портале Гидрометцентра России.
Согласно прогнозам метеорологов, туман опустится на отдельные районы региона в ближайшую ночь и вечер. Жителям Воронежа следует быть готовыми к ухудшению видимости с 18:00 пятницы, 27 марта, до 06:00 субботы, 28 марта.
В этот период особую осторожность необходимо проявить водителям и пешеходам: из-за тумана видимость на дорогах будет ограничена, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций.