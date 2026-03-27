В Воронеже эвакуируют машины с закрытыми номерами

В Воронеже продолжается практика вывоза на штрафстоянку автомобилей, чьи государственные регистрационные номера либо отсутствуют, либо скрыты.
Эти рейды осуществляются совместными усилиями Единого оператора городских пассажирских перевозок и сотрудников Госавтоинспекции. Если у транспортного средства не обнаружены государственные регистрационные знаки или они закрыты посторонними предметами, такими как визитки, бумага, маски и прочее, автомобиль перемещается на специализированную стоянку для временного хранения.
Следует напомнить, что автовладельцам, чьи машины были эвакуированы, следует связаться со службой 112. После уточнения всех обстоятельств специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы сообщат адрес площадки, где находится автомобиль. Зарегистрировать и забрать транспортное средство можно ежедневно с 9 утра до 9 вечера, предъявив сотрудникам Госавтоинспекции требуемые документы.