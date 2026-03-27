Андрей Мелин стал главой местного самоуправления Починковского округа

Андрей Мелин стал главой местного самоуправления Починковского муниципального округа. Предварительно он сложил полномочия депутата Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
— Андрей Мелин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. На заседании Законодательного собрания депутаты приняли постановление о досрочном прекращении его депутатский полномочий, — говорится в сообщении.
Напомним, депутатом регионального парламента он стал в 2023 году. Ему достался мандат Игоря Седых, который перешел на пост министра социального развития и семейной политики Нижегородской области.