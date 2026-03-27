Биробиджанский театр кукол «Кудесник» отмечает 36-летие

Учреждение культуры возвращается к работе после капитального ремонта.

Источник: Комсомольская правда

28 марта 2026 года в Биробиджане будет отмечаться 36 лет со дня официального образования театра кукол «Кудесник». Он был основан 28 марта 1990 года группой энтузиастов из Магадана, которую возглавил режиссёр Юрий Асеев. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

За годы работы театр представил десятки постановок по мотивам русских и зарубежных сказок. «Кудесник» становился лауреатом международных конкурсов, брал Гран-при, проводил гастроли в Китай, Корею, Европу. Для нескольких поколений биробиджанцев он стал символом детства.

Сейчас в театре завершается капитальный ремонт, начатый в 2025 году. Учреждение вскоре вновь откроет свои двери для зрителей. Ожидается, что театр сохранит свои традиции и получит новые возможности для творческого развития.

