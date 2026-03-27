В Калининграде начали устанавливать свежую партию лежачих полицейских

В Калининграде начали устанавливать искусственные дорожные неровности для повышения безопасности на улицах. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова в пятницу, 27 марта.
Всего в 2026 году в городе планируют оборудовать 23 лежачих полицейских. Часть работ уже выполнена. Неровности и соответствующие дорожные знаки появились на улицах Героя России Мариенко, Тихоокеанской, Алданской, Радистов, Лужской, Типографской, Клавы Назаровой и Майора Козенкова.
До конца месяца их установят ещё на ряде улиц:
Эльблонгской; Дарвина; Гавриленко; Серафимовича; Заводской; Подполковника Емельянова.
Как отметила Дятлова, такие меры направлены на снижение скорости транспорта и повышение безопасности пешеходов, в том числе детей и маломобильных граждан.
В феврале сообщалось, что мэрия Калининграда возьмёт на работу 23 лежачих полицейских с окладом в 3,4 млн рублей.