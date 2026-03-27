В Калининграде начали устанавливать свежую партию лежачих полицейских

Всего в 2026 году в городе планируют оборудовать 23 лежачих полицейских. Часть работ уже выполнена. Неровности и соответствующие дорожные знаки появились на улицах Героя России Мариенко, Тихоокеанской, Алданской, Радистов, Лужской, Типографской, Клавы Назаровой и Майора Козенкова.