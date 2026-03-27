Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде начали устанавливать свежую партию лежачих полицейских

Искусственные неровности появятся на нескольких улицах до конца месяца.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде начали устанавливать искусственные дорожные неровности для повышения безопасности на улицах. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова в пятницу, 27 марта.

Всего в 2026 году в городе планируют оборудовать 23 лежачих полицейских. Часть работ уже выполнена. Неровности и соответствующие дорожные знаки появились на улицах Героя России Мариенко, Тихоокеанской, Алданской, Радистов, Лужской, Типографской, Клавы Назаровой и Майора Козенкова.

До конца месяца их установят ещё на ряде улиц:

Эльблонгской; Дарвина; Гавриленко; Серафимовича; Заводской; Подполковника Емельянова.

Как отметила Дятлова, такие меры направлены на снижение скорости транспорта и повышение безопасности пешеходов, в том числе детей и маломобильных граждан.

В феврале сообщалось, что мэрия Калининграда возьмёт на работу 23 лежачих полицейских с окладом в 3,4 млн рублей.