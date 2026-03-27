Три крупных дорожных объекта Самарской области вошли в план ремонта на 2026 год

В Самарской области в 2026 году отремонтируют 20,3 км дорог, которые входят в опорную сеть региона. Работы проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
Опорная сеть объединяет дороги регионального и федерального значения, по которым проходят основные грузовые и пассажирские потоки. В план ремонта на этот год вошли три крупных объекта: Московское шоссе в Самаре, Обводное шоссе в Тольятти и путепровод через ж/д пути на 17 км трассы Самара — Большая Черниговка до трассы Самара — Волгоград.
Московское шоссе приведут в порядок от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Протяженность участка составляет 7,8 км. Здесь заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. На Обводном шоссе продолжат обновлять три участка общей протяженностью 12 км. Сейчас подрядчик занимается обустройством ливневой канализации, ремонтом моста через оросительный канал и переносом сетей под землю. Завершить все работы здесь планируется в 2027 году.
Что касается путепровода через ж/д пути, протяженность которого составляет 47 погонных метров, то его отремонтируют капитально. Сейчас он находится в предаварийном состоянии и уже не справляется с нагрузкой — 25 тысяч автомобилей в сутки.
Ожидается, что к концу 2026 года уровень нормативного состояния дорог, входящих в опорную сеть Самарской области, достигнет 85,01%. Всего с 2023 года в регионе отремонтировали 123 км таких трасс.