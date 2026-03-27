Вилла «мечта пролетария»: здание с садом на окраине Калининграда, где находится дом детского творчества, стало памятником

В 1906 году к северу от вагонной фабрики «Штайнферт» в Кёнигсберге начали возводить посёлок Ратсхоф. Идея для своего времени была новаторской — не просто расселить сотрудников как придётся, а создать для них настоящий «город-сад». Планировалось, что каждая вилла в этом районе будет утопать в цветущих деревьях.