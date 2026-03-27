Вилла «мечта пролетария»: здание с садом на окраине Калининграда, где находится дом детского творчества, стало памятником

В Калининграде признали памятником виллу на Нефтяной улице. Удивителен этот дом тем, что не был построен для какого-нибудь богача — изначально особняк с садом предназначался для… рабочих завода. Это следует из акта экспертизы, который опубликован на сайте региональной службы ОКН.
Рай для рабочих.
В 1906 году к северу от вагонной фабрики «Штайнферт» в Кёнигсберге начали возводить посёлок Ратсхоф. Идея для своего времени была новаторской — не просто расселить сотрудников как придётся, а создать для них настоящий «город-сад». Планировалось, что каждая вилла в этом районе будет утопать в цветущих деревьях.
Эта идея была популярна по всей Германии, а в Кёнигсберге её поддержал владелец вагонной фабрики — доктор Феликс Хайман. Его фирма нуждалась в дешёвых, но комфортных квартирах для рабочих. Подрядчиком выступил «Всеобщий союз по возведению жилья», а проект посёлка и отдельных домов разработал строительный мастер Фритц Брайер.
«В новом посёлке строились отдельно стоящие и двойные, а также многоквартирные дома рядовой застройки, — говорится в документе, — В большинстве своём они были двухэтажными и возводились на участках с наследственной арендой».
Вилла стояла на Пассаргештрассе (сейчас Нефтяная, 2) — улицу назвали в честь судебного советника, путешественника и автора книги о прибалтийской природе Людвига Пассарге.
Это был двухэтажный дом с мансардой, подвалом и собственным садом. Здание возвели в популярном в тот момент романтическом югендстиле. Фахверковые стены сложили из красного кирпича, а крышу украсили башней-ризалитом и резными деревянными консолями.
История и современность.
Посёлок Ратсхоф вошел в городскую черту в 1907 году. Спустя тридцать лет, в 1941 году, вилла с садом уже принадлежала не рабочим, а директору банка.
Когда в 1945 году советские войска штурмовали Кёнигсберг, Ратсхофу повезло больше, чем центру города. Расположенные там это и другие здания практически не пострадали. Сейчас в доме находится Дом детского творчества «Родник».
Состояние бывшей виллы на начало 2026 года специалисты оценивают как удовлетворительное. Выглядит она не совсем так, как в начале XX века: крышу покрыли металлочерепицей, на восточном скате появились два наклонных окна, а деревянные рамы уступили место стеклопакетам.
Тамбур восточного входа, который раньше украшали филёнки и рельефный растительный орнамент, сейчас декорирован заново — аутентичные детали утрачены. Стены веранды перестроили и обшили вагонкой.
Однако внутри ещё можно разглядеть следы прежней жизни. Сохранилась межэтажная лестница с коваными ажурными перилами, а в тамбуре главного входа — потолок, который представляет собой зеркальный свод с рельефным растительным орнаментом.
Теперь у виллы есть официальный статус — объект культурного наследия местного значения. «Объект представляет ценность с точки зрения истории и архитектуры и является подлинным источником, отражающим эволюцию архитектурной стилистики и строительной культуры периода постройки», — говорится в документе.
Эксперты также отметили, что вилла «участвует в процессе изучения историко-архитектурного наследия, воспитания и развития личности».
На 2027—2030 годы запланированы научно-исследовательские, проектные и производственные работы по сохранению здания.
