Шесть новых реанимобилей поступили в Центр медицины катастроф в Подмосковье

Центру медицины катастроф Московской области переданы шесть реанимобилей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Машины закуплены по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Автомобили класса «С» оборудованы дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ, наркозно-дыхательной и другой медицинской техникой, а также аппаратами для сердечно-легочной реанимации, позволяющими проводить автоматизированный непрямой массаж сердца без участия медперсонала. Церемония передачи машин прошла в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.
«Ежедневно бригады отрабатывают от 30 до 50 вызовов. Поэтому важно обновлять имеющийся автопарк. Сегодня мы передали областному Центру медицины катастроф шесть реанимобилей, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. На их закупку было направлено 149 млн рублей», — приводятся в сообщении слова зампреда правительства — министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.