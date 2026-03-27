Телевидение отключат в 13 районах Воронежской области

Телевидение будут отключать в 13 районах Воронежской области на неделе с 30 марта по 5 апреля. Ограничения, связанные с профилактическими и другими плановыми работами на станциях, будут действовать в период с 10:00 до 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОРТПЦ.
В понедельник, 30 марта, в указанное время телевидение не будет работать в селе Верхнее Турово Нижнедевицкого района.
Во вторник, 31 марта, ограничения затронут сёла Абрамовка Таловского района, Александровска Россошанского района, Архангельское Аннинского района, Верхняя Хава Верхнехавского района, а также хутор Индычий Петропавловского района.
В среду, 1 апреля, отключение коснётся сёл Землянск Семилукского района, Андриановка Ольховатского района, Братки Терновского района, города Калач Калачеевского района и посёлка Анна Аннинского района.
В четверг, 2 апреля, перебои в телевещании будут наблюдаться в сёлах Бугаевка Кантемировского района и Новомеловатка Калачеевского района, а также в городе Бутурлиновка Бутурлиновского района и посёлке Михайловский Новохопёрского района.
Под отключение подпадут бесплатные цифровые пакеты РТРС-2 и РТРС-1, транслирующие такие каналы, как: СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», «МузТВ», «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «Матч ТВ», «Пятый канал», «Россия Культура», «Карусель», «ТВ Центр» и «ОТР».