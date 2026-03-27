Телевидение отключат в 13 районах Воронежской области

Телевидение будут отключать в 13 районах Воронежской области на неделе с 30 марта по 5 апреля. Ограничения, связанные с профилактическими и другими плановыми работами на станциях, будут действовать в период с 10:00 до 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОРТПЦ.