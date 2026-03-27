Нижегородцам расскажут, как не стать жертвами мошеннических схем

В Нижнем Новгороде пройдет пресс-конференция, посвященная противодействию преступлениям, совершенным с использованием IT-технологий. Эксперты обсудят, какие мошеннические схемы используют аферисты; как не стать жертвой подобных деяний; кто чаще всего попадается на удочку злоумышленников; и что делает нижегородская полиция для пресечения и профилактики таких преступлений.
Спикерами мероприятия станут заместитель начальника 5 отдела Управления уголовного розыска (УУР) ГУ МВД России по Нижегородской области подполковник полиции Олег Тарасов и заместитель начальника отдела следственной части СУ УМВД России по Нижнему Новгороду капитан юстиции Денис Маслов.
Также в рамках пресс-конференции расскажут о защите детей от мошеннических действий. Рекомендациями поделится заместитель председателя Общественного совета при Управлении МВД России по г. Нижнему Новгороду, руководитель проекта финансового просвещения «Меня не обмануть!» Наталья Халезова.
Сама пресс-конференция пройдет во вторник, 31 марта, в 11.00 в пресс-центре Нижегородского областного информационного центра (НОИЦ) по адресу: г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 151А.