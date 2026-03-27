В Госдуме прокомментировали идею весной отправлять аллергиков на удаленку

Бессараб: инициатива об отправке весной на удаленку аллергиков нереализуема.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Инициатива об отправке весной на удаленную работу аллергиков нереализуема в России, поскольку в стране достаточно большой процент граждан страдает этим недугом, и он может быть связан не только с сезоном, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Инициатива об отправке весной на удаленку аллергиков нереализуема … потому что в России в зависимости от регионов достаточно большой процент граждан страдает аллергией, и кто-то — даже круглогодично, например, от бытовой пыли», — сказала депутат интернет-изданию «Лента.ру».

По ее словам, последние разработки в медицине помогают полностью избавиться от аллергии, а соответствующие препараты помогают держать себя в тонусе и работать без всяких отпусков и выездов с территории работодателя.