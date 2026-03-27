В Караидельском районе Башкирии обустроили новый кемпинг

Кемпинг «А-Комплекс» построили в Караидельском районе Республики Башкортостан по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Комплекс состоит из двух модулей, в которых могут разместиться около 25 человек, сообщили в региональном министерстве предпринимательства и туризма.
На территории кемпинга обеспечены комфортные условия для отдыха гостей на свежем воздухе, в том числе доступны баня, чан, беседки, костровые и мангальные зоны. Также оборудован пляж и функционирует пункт проката туристского снаряжения, включающий лодки, катамараны, SUP-доски, велосипеды и волейбольные мячи. Открытие туристического объекта позволило создать 9 новых рабочих мест.
«Государственная поддержка позволяет расширить спектр предоставляемых услуг на базах отдыха, обеспечить разнообразие форм досуга и активного отдыха для людей всех возрастных категорий, что повышает привлекательность кемпинга и увеличивает количество посещений», — отметила министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.