Хоккеисты Нововоронежской АЭС взяли золото «Атомиады»

Спортсмены Нововоронежа вошли в число победителей XIII Зимней спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2026».
В хоккейном турнире с участием семи коллективов атомной промышленности первым стал Электроэнергетический дивизион. Костяк чемпионского коллектива составили восемь сотрудников Нововоронежской АЭС и представитель Нововоронежского филиала Технической академии Росатома. Еще 7 игроков делегировала Кольская АЭС. С капитанской повязкой команду на лёд выводил сотрудник профсоюзного комитета Даниил Акиньшин.
«Появление ледовой арены “Остальная”, построенной в рамках соглашения между Госкорпорацией “Росатом” и Правительством Воронежской области, дало мощный импульс для развития зимних видов спорта в Нововоронеже. У хоккеистов есть отличная база для тренировок, что помогло им выйти на хороший уровень. Мы гордимся успехами наших спортсменов», — отметил заместитель директора по экономике и финансам НВ АЭС, депутат Воронежской областной Думы Николай Нетяга.
Соревнования прошли на базе «Море спорта» в Нижегородской области. В хоккейном финале ледовая дружина Электроэнергетического дивизиона победила коллектив ЯОК Центр со счётом 3:2. Решающую шайбу за пять минут до завершения основного времени забросил машинист насосных установок Павел Кочкин.
По мнению капитана чемпионской дружины Даниила Акиньшина, золото «Атомиады-2026» удалось завоевать благодаря сплоченности, самоотдаче и воле к победе всех игроков сборной. А звание самого ценного игрока Электроэнергетического дивизиона заслужил голкипер, инспектор службы безопасности Виталий Пантыкин.
Отметим, что победный кубок на торжественном награждении победителям вручил олимпийский чемпион по хоккею Сергей Андронов.