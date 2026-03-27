Проект филиала Русского музея отдали на экспертизу в Нижнем Новгороде

Первоначально открытие культурно-выставочного центра «Русский музей. Нижний Новгород» планировалось на 2024 год. Однако в ходе ремонтных работ возникла необходимость в дополнительных мероприятиях, что привело к переносу сроков на лето 2025 года. Ожидалось, что одной из первых экспозиций станет выставка работ Ильи Репина.