Проект филиала Русского музея отдали на экспертизу в Нижнем Новгороде

Строительные работы в 10-м корпусе Нижегородского кремля, предназначенном для филиала Русского музея, завершены более чем на 60%. Об этом сообщили ИА «В городе N» со ссылкой на областное Министерство культуры.
Первоначально открытие культурно-выставочного центра «Русский музей. Нижний Новгород» планировалось на 2024 год. Однако в ходе ремонтных работ возникла необходимость в дополнительных мероприятиях, что привело к переносу сроков на лето 2025 года. Ожидалось, что одной из первых экспозиций станет выставка работ Ильи Репина.
Затем выяснилось, что проектно-сметную документацию придется пересмотреть. Она была составлена еще в 2021 году, и ряд технических средств к настоящему моменту перестали поставляться в Россию или вовсе сняты с производства.
В проект были внесены корректировки, предполагающие установку отечественного оборудования взамен импортного. Обновленная документация прошла процедуру экспертизы.
На текущий момент Министерство культуры Нижегородской области не располагает информацией о новых сроках запуска музея.
