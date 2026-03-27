В деревне Березовке Нижегородской области открылось новое медучреждение

Офис врача общей практики построили в деревне Березовке Богородского округа Нижегородской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Учреждение оснастили мебелью и оборудованием, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В здании обустроены кабинеты врача и фельдшера, смотровая и процедурная, а также помещение для физиотерапии. Объект подключен к центральным системам электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Для учреждения закуплены 150 единиц медицинской техники и мебели: тонометры, холодильники для медикаментов, термоконтейнеры, шины, носилки, аппарат ЭКГ, дефибриллятор и многое другое.
Первый заместитель главы администрации Богородского округа Александр Захаров отметил, что благодаря совместным усилиям региона и муниципалитета удалось обеспечить комфортные условия для приема пациентов. Он подчеркнул, что теперь более 1,5 тыс. жителей Березовки смогут получать квалифицированную медицинскую помощь, а также пройти физиотерапевтические процедуры в непосредственной близости от места проживания.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.