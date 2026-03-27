Консерваторы с капиталом: ВТБ Мои Инвестиции составили портрет уральского инвестора

Уральские инвесторы стремятся распределять вложения: жители Свердловской области держат в среднем по 6 инструментов в портфеле, уральцы в целом — по 4. Каждый третий клиент брокера ВТБ в регионе имеет индивидуальный инвестиционный счет — более 37 тысяч инвесторов из Свердловской области. Самым популярным активом на ИИС также стал фонд «Ликвидность» (11%). На квалифицированных инвесторов приходится 85% всех активов под управлением ВТБ Мои Инвестиции в регионе.