Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Консерваторы с капиталом: ВТБ Мои Инвестиции составили портрет уральского инвестора

За 2025 год число клиентов ВТБ Мои Инвестиции в УрФО выросло на 16%

ВТБ проанализировал предпочтения инвесторов Уральского федерального округа. Уральский инвестор — осторожный, диверсифицированный и ориентированный на сохранение капитала, следует из исследования, проведенного для Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург».

За 2025 год число клиентов ВТБ Мои Инвестиции в УрФО выросло на 16% — до 345 тысяч инвесторов. Почти треть проживает в Свердловской области — за год число клиентов там увеличилось на 13% и достигло 98 тысяч человек.

Основу вложений уральских инвесторов составляют облигации — на них приходится 44% портфеля. Акции и биржевые фонды занимают примерно равные доли — по 26%, остальное приходится на денежные средства и драгоценные металлы.

Среди облигаций наибольшей популярностью пользуются долгосрочные государственные выпуски. На рынке акций уральские инвесторы чаще всего выбирают бумаги Сбербанка (17% среднего портфеля), Газпрома (12%), Лукойла и ВТБ (по 7%), а также Аэрофлота (4%).

В сегменте биржевых фондов абсолютным лидером остается фонд «Ликвидность» — он занимает 80% в портфелях, где присутствуют ETF. На втором месте — ЗПИФ «ВИМ Недвижимость» и фонд «Золото. Биржевой» (по 4%).

«Число наших клиентов в Свердловской области, которые регулярно совершают сделки, за последний год выросло на треть. Большинство из них инвестируют, чтобы сохранить капитал, поэтому высоким спросом в регионе пользуются более консервативные инструменты. Значительный интерес наблюдаем к автоматизированным стратегиям в рамках сервиса “Интеллект”. Больше половины пользователей выбирают сбалансированную стратегию “Вечный портфель”, устойчивую в любых рыночных условиях», — отметил начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ Дмитрий Мельников.

Уральские инвесторы стремятся распределять вложения: жители Свердловской области держат в среднем по 6 инструментов в портфеле, уральцы в целом — по 4. Каждый третий клиент брокера ВТБ в регионе имеет индивидуальный инвестиционный счет — более 37 тысяч инвесторов из Свердловской области. Самым популярным активом на ИИС также стал фонд «Ликвидность» (11%). На квалифицированных инвесторов приходится 85% всех активов под управлением ВТБ Мои Инвестиции в регионе.

