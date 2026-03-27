Консерваторы с капиталом: ВТБ Мои Инвестиции составили портрет уральского инвестора

ВТБ проанализировал предпочтения инвесторов Уральского федерального округа. Уральский инвестор — осторожный, диверсифицированный и ориентированный на сохранение капитала, следует из исследования, проведенного для Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург».
За 2025 год число клиентов ВТБ Мои Инвестиции в УрФО выросло на 16% — до 345 тысяч инвесторов. Почти треть проживает в Свердловской области — за год число клиентов там увеличилось на 13% и достигло 98 тысяч человек.
Основу вложений уральских инвесторов составляют облигации — на них приходится 44% портфеля. Акции и биржевые фонды занимают примерно равные доли — по 26%, остальное приходится на денежные средства и драгоценные металлы.
В сегменте биржевых фондов абсолютным лидером остается фонд «Ликвидность» — он занимает 80% в портфелях, где присутствуют ETF. На втором месте — ЗПИФ «ВИМ Недвижимость» и фонд «Золото. Биржевой» (по 4%).
«Число наших клиентов в Свердловской области, которые регулярно совершают сделки, за последний год выросло на треть. Большинство из них инвестируют, чтобы сохранить капитал, поэтому высоким спросом в регионе пользуются более консервативные инструменты. Значительный интерес наблюдаем к автоматизированным стратегиям в рамках сервиса “Интеллект”. Больше половины пользователей выбирают сбалансированную стратегию “Вечный портфель”, устойчивую в любых рыночных условиях», — отметил начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ Дмитрий Мельников.
Уральские инвесторы стремятся распределять вложения: жители Свердловской области держат в среднем по 6 инструментов в портфеле, уральцы в целом — по 4. Каждый третий клиент брокера ВТБ в регионе имеет индивидуальный инвестиционный счет — более 37 тысяч инвесторов из Свердловской области. Самым популярным активом на ИИС также стал фонд «Ликвидность» (11%). На квалифицированных инвесторов приходится 85% всех активов под управлением ВТБ Мои Инвестиции в регионе.