Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов

МАХАЧКАЛА, 27 мар — РИА Новости. Девочка из Дагестана во время торжественного открытия обновленного Азербайджанского государственного театра в Дербенте прочитала президенту России Владимиру Путину стихотворение о единстве народов России.
В пятницу Путин по видеосвязи принял участие в открытии после реконструкции Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте.
«Год единства народов России — вот это да! Как только президент объявил свой указ, повсюду празднует великая страна. Традиции предков звучат над огромной страной, и каждый народ сохраняет свой голос живой. Здесь песни и танцы летят, словно шум родников, а дружба сильнее мечей и штыков», — продекламировала девочка.
Открытие Азербайджанского театра в Дербенте она назвала долгожданным событием и пожелала, чтобы оно укрепило силу дружбы и озарило души светом культуры.