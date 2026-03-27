Эксперт: почему спецназ Украины не отправили на Ближний Восток

Эксперт допустил, что ГУР Украины сформировало подразделение для передислокации на Ближний Восток, но американцы сообщили, что помощь Киева им не требуется.
Юрий Кнутов напомнил, что американский президент Дональд Трамп демонстративно отверг инициативу Владимира Зеленского по отправке дроноводов в регион.
«В 2024 году Штаты поставили ультрасовременную систему борьбы с беспилотниками киевскому режиму, а он предлагает использовать более дешевую и примитивную помощь, навязывая ее американцам. Кроме того, это могло бы потом Украиной использоваться как козырь для давления на США», — добавил собеседник NEWS.ru.
Он отметил, что Трамп отдает себе отчет в том, что Украина не в состоянии направить на Ближний Восток крупную военную группировку. При этом «символический батальон» от Киева не сможет повлиять на ситуацию в Иране, но позволит Зеленскому впоследствии заявлять о поддержке Белого дома в сложный момент.
Ранее стало известно, что США начали применять беспилотные надводные катера в ходе боевых действий в Иране. Речь идет о катерах GARC (Global Autonomous Reconnaissance Craft) длиной около пяти метров, произведенных компанией BlackSea. Беспилотные аппараты активно используются Украиной в акватории Черного моря.