Минтруда разобралось с производством мяса, где была угроза жизни 130 белорусам

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о ситуации на производстве мяса, где была угроза для жизни 130 белорусов.
Изначально в Могилевское облуправление Департамента госинспекции труда сообщили, что на государственном предприятии, которое занимается переработкой и консервированием мяса, возможно, есть нарушения.
Выборочная проверка подтвердила, что более 130 работников трудились без всех необходимых средств индивидуальной защиты и на травмоопасном оборудовании.
— У сотрудников на предприятии не было СИЗ в полном объеме, хотя трудились во вредных и опасных производственных факторах, — прокомментировали в Минтруда.
Также на предприятии использовали деревообрабатывающее оборудование, защитные устройства на котором не исключали соприкосновение работника с движущимися частями и режущим инструментом. Из оборудования мог вылететь режущий инструмент или его элементы, вылетали обрабатываемые заготовки и отходы, подвижные части станка могли выйти за установленные пределы. То есть станки представляли реальную угрозу травмирования.
После проверки предприятию выдали требование об устранении нарушений. А эксплуатацию опасного оборудования приостановили до момента, пока оно не будет приведено в безопасное состояние.
Спустя время были проведены контрольные проверочные мероприятия, которые показали, что все нарушения были устранены.
