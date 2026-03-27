Экс-директор нижегородского филиала РАНХиГС Парамонов предстал перед судом

Напомним, главу вуза задержали в марте 2025 года по подозрению во взяточничестве. По решению суда его отправили в СИЗО на время расследования.
По версии следствия, с 2019 по 2025 год Александр Парамонов возглавлял преступную группу. За взятки работники РАНХиГС оформляли документы о поступлении, ставили положительные оценки студентам, которые не ходили на занятия, а также выдавали дипломы тем, кто фактически не обучался в филиале. Таким образом сообщники незаконно получили более 1,5 млн рублей.
Кроме того, бывший директор высшего учебного заведения устроил в вуз гражданина, который фактически был личным водителем его супруги. Ущерб оценили в 3,2 млн рублей. Александр Парамонов также незаконно получил с подчиненных 7,9 млн рублей, которые были выплачены им в виде премий. Еще 280 тысяч рублей он присвоил, подделав документы о проведении спортивного турнира.
Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-руководителей ПИМУ.