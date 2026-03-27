В Прикамье с региональной поддержкой построят новый туристический объект

Проект предусматривает возведение более 10 апартаментов, банного и SPA-комплексов.

Источник: Национальные проекты России

Современная многофункциональная база отдыха «Ельники» появится в Добрянском округе Пермского края при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Территория, расположенная рядом с пляжем, повысит привлекательность места для загородного отдыха, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Прикамья.

Проект предусматривает строительство более 10 апартаментов, банного и SPA-комплексов. На территории базы отдыха также появится смотровая площадка с пунктом проката, будет оборудована парковка для посетителей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

«Мы уверены, что наша инициатива увеличит туристический потенциал региона, создав для гостей и местных жителей комфортные условия для отдыха, восстановления сил и наслаждения живописной атмосферой загородного пространства», — отметил руководитель проекта компании «Ельники» Владимир Медведев.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.