Роскосмос и Президентская академия подписали договор о партнерстве

«Сегодня мы подписали соглашение, поэтому ждем выпускников вашей отрасли. А я, как и руководство отрасли, будем продолжать обучаться технологиям и двигаться вперед. Поэтому, ребята, успехов, ждем вас в отрасли», — отметил глава Роскосмоса.
Баканов также напомнил, что буквально через неделю стартует первая в истории России Неделя космоса, которая по указу президента празднуется с 6 по 12 апреля этого года. «У нас очень большой объем мероприятий подготовлен, приглашаю всех принять участие», — добавил он.
В мероприятии также приняли участие заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалев, глава Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко и заместитель начальника НИИ ЦПК Олег Новицкий.
Неделя космоса в 2026 году приурочена к 65-летию полета Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса пройдет с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
