Налоговая РТ напомнила о важности официальной зарплаты

«От легальности зарплаты напрямую зависит формирование пенсионного капитала: страховые взносы, которые работодатель уплачивает с “белой” зарплаты, являются основой будущей пенсии, тогда как их отсутствие неизбежно ведет к существенному снижению пенсионного обеспечения. Кроме того, размер социальных пособий — по временной нетрудоспособности, беременности и родам или при производственном травматизме — рассчитывается исключительно исходя из официального заработка. Не менее важен и вопрос кредитоспособности: подтвержденный доход остается главным условием для одобрения банковских кредитов, ипотеки и положительного решения при оформлении виз. Говоря о выгоде, стоит помнить и о налоговых преференциях: возможность получить имущественные или социальные налоговые вычеты при покупке жилья, оплате обучения или лечения доступна только тем, кто платит налог на доходы физических лиц. Наконец, официальное трудоустройство само по себе является надежной гарантией соблюдения трудовых прав, включая право на оплачиваемый отпуск и защиту от незаконного увольнения», — говорится в сообщении пресс-службы.