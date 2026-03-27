Ждут приема месяцами: жители Прикамья жалуются на проблемы с попаданием к врачам

«Посмотрите что творится в наших “полуклиниках”. Специалистов нет. А те, что есть, просто не лечат, штампуют рецепты по протоколу и все на этом. Я стою на учете у эндокринолога. Ждала приема четыре месяца (!) Это соответствует “Закону о здравоохранении”? На приеме врач сказала одно, а в карточке (я попросила распечатать, несмотря на реплику “А вам-то зачем?”) написано немножко другое», — написала пермячка Ирина на страничце минздрава Пермского края в соцсетях.
Еще одна жительница региональной столицы Валентина пожаловалась там же на то, что в регионе «офтальмологии нет. В поликлиниках глазные врачи исчезли».
«Вовремя получают лечение меньше половины обратившихся. Если бы не подняли знакомых, тетушка умерла бы прямо в больничных коридорах. Полный бардак в медицине», — такое мнение высказала другая пермячка Елена.
А ее тезка из Кунгура подняла проблему своевременной стоматологической помощи.
«Ладно, с горем пополам запишемся к терапевту. Но почему они не записывают к узким специалистам: то записи нет, то на больничный ушел? Или вот вчера вечером у меня скололся зуб, сегодня с утра (24 марта — Прим. ред.) поехала в поликлинику. Не приняли, а ближайшая запись на 7 апреля. Это вообще нормально, а где дежурные врачи? У мужчины, который стоял за мной в очереди, выпала пломба и тоже отказали в приеме. Что за издевательство?» — возмутилась жительница Кунгура Елена.
На эти претензии в минздраве Прикамья рассказали, как сегодня в регионе решают кадровую проблему в сфере медицины, в том числе привлекают молодых специалистов. По поводу конкретных претензий о некачественной помощи либо трудностей с ее получением в ведомстве рекомендовали направить официальное письмо. Также на страничке ведомства написали, какие способы записи к специалистам сегодня есть в Пермском крае, а также предложили в случае трудностей обращаться к руководителям медучреждений.
