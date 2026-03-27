Морковь и помидоры подорожали в Воронежской области

За неделю с 16 по 23 марта цены на эти овощи выросли на 5−6%

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области зафиксирован рост цен на отдельные виды овощей. Согласно данным Воронежстата, за период с 16 по 23 марта стоимость свежей моркови и помидоров увеличилась примерно на 5−6%.

На сегодняшний день килограмм моркови в регионе стоит около 45 рублей. Что касается помидоров, то их цена достигла 300 рублей за килограмм — неделей ранее этот показатель был ниже на 14 рублей.

Эксперты связывают динамику с сезонными факторами и традиционным весенним повышением цен на овощи закрытого грунта и продукты длительного хранения.