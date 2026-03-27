С начала года в Перми закрыли десять заведений общепита после проверок

За три месяца проверено 25 предприятий питания.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие три месяца 2026 года в Перми приостановлена работа десяти точек общественного питания, рассказали в Роспотребнадзоре Прикамья. Всего с начала года проверки коснулись 25 предприятий питания в городе.

Инспекция составила 32 протокола об административных правонарушениях, а общая сумма наложенных штрафов достигла 163,5 тысяч рублей. Также отстранили от работы 11 сотрудников, причастных к нарушениям.

Среди наиболее распространенных нарушений, как и в 2025 году стали несоблюдение технологических процессов и оснащения, нарушения санитарных норм, учета и контроля, а также неисправность сети водоснабжения и водоотведения.

Сейчас в контроле активно реализуется профилактический подход: в 2026 году совершено 45 визитов к предприятиям общепита. Мероприятия призваны помочь начинающим предпринимателям изучить требования законодательства и избежать нарушений.