Количество наркопреступлений в Ростовской области снизилось на 16%

Антинаркотическая комиссия Ростовской области подвела итоги работы за 2025 год. Заседание провел губернатор Юрий Слюсарь, передает пресс-служба главы региона.
На заседании сообщили, что ежегодно в течение трех лет на Дону фиксируется снижение числа наркопотребителей, состоящих на учете (на 1,5−3%). Становится меньше случаев острых наркотических отравлений.
Кроме того, в 2025 году почти на 30% снизилось число жителей области, вовлеченных в оборот наркотиков. К уголовной ответственности за хранение и сбыт запрещенных веществ привлекли 1,5 тысячи человек. Всего же за год выявили 5 тысяч наркопреступлений, и это оказалось на 16% меньше, чем в 2024 году.
Также значительно вырос объем изъятых наркотиков. В 2025 году из незаконного оборота вывели около 2 тонн веществ, что в 5,5 раза больше, чем годом ранее.
Губернатор Юрий Слюсарь отметил показатели, но добавил, что работу надо усилить.
В итоге профильным ведомствам поручили уделить внимание сразу нескольким направлениям: развивать социальную реабилитацию наркопотребителей, повышать эффективность профилактики наркомании в образовательных организациях, а также оказывать содействие полиции и Росздравнадзору в выявлении интернет ресурсов, распространяющих запрещенные препараты.
