Евгений Люлин поддержал расширение географии награждения медалью «За поддержку СВО»

«Этой медалью мы отмечаем труд тех, кто, не дожидаясь просьб, включился в работу с первых дней спецоперации. Обычных людей в первую очередь. Они обеспечивают бойцов и мирных жителей самым необходимым. Расширение географии награждаемых позволит нам поддерживать и тех жителей других регионов, кто помогает нам здесь, на нижегородской земле», — отметил председатель Заксобрания региона Евгений Люлин.
Ежегодную квоту на награждение медалью подняли с 500 до 700 человек. Как пояснил спикер парламента, это позволит охватить больше волонтеров и активистов, чья работа заслуживает общественного признания. Также уточнили порядок оформления наградных документов.
Напомним, медаль была учреждена в конце прошлого года. На сегодняшний день ее уже получили более 200 нижегородцев: волонтеры, предприниматели, священнослужители и педагоги, занимающиеся сбором гумпомощи, плетением сетей и поддержкой семей бойцов.
На предыдущем заседании, 26 февраля, депутаты единогласно поддержали кандидатуры 25 нижегородцев, представленных к награде. В списке — люди разных профессий и возрастов, чья деятельность уже приобрела системный характер.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Евгений Люлин прокомментировал итоги совета у полпреда: опыт Нижегородской области в демографии отметили на федеральном уровне. По словам спикера, в 2025 году в регионе родилось на 1000 детей больше прогноза Росстата. Он добавил, что работа только начинается, а одной из главных проблем округа остается отток населения из сел.
Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области.