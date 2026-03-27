Энергетики применяют VR-технологии в обучении правилам охраны труда

VR-комплекс позволяет отрабатывать практические навыки, полученные при теоретическом обучении. В тренажере 10 программ, связанных с промышленной безопасностью и охраной труда: от действий при возгорании до безопасного поведения на строительной площадке и оказанию первой помощи. Проектор выводит изображение из VR-очков сотрудника на большой экран. Так оборудование позволяет не только обучающемуся отрабатывать действия, но и наставникам, и коллегам брать на заметку четкость и последовательность выполнения заданий в условиях реального предприятия.