В Прикамье ужесточат работу с УК и обяжут переходить в мессенджер MAX

Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края переходит на максимальные штрафы для управляющих организаций региона. В ведомстве пояснили, что управляющим жилым фондом компаниям более выгодно платить мелкие штрафы, чем устранять нарушения.
Руководитель краевой ИГЖН Олег Украинский на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры озвучил размер штрафов. Они предусмотрены жилищным законодательством и для юридических лиц достигают 250−300 тыс. руб.
С начала 2026 года региональным УК уже вынесли постановления на 4 млн руб., на рассмотрении находятся взыскания еще 5 млн руб. За весь прошлый год инспекция оштрафовала «управляйки» на 17 млн руб. За повторные нарушения им грозит лишение лицензии.
Одна из мер «прозрачной» работы УК является наличие у них страницы в мессенджере MAX. На них они обязаны публиковать свои контакты, график работы, данные диспетчерских служб, сведения о коммунальных услугах и капремонте.
«Создание официальных домовых чатов в MAX является важным шагом на пути к цифровизации ЖКХ и повышению качества жизни. На начало марта более 10 тыс. домовых чатов Прикамья стали доступны в национальном мессенджере», — сообщили в краевом ведомстве.
Отсутствие домового чата в MAX или обязательной информации является основанием для проверки УК. Для управляющих компаний штраф составляет 250−300 тыс. руб., должностных лиц — от 50−100 тыс. руб. или дисквалификация до 3 лет.