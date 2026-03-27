Задрал планку: Канье Уэст избавился от ИИ

Вокал без искусственного интеллекта, целый ряд новых или переработанных композиций и неразбериха с трек-листом — таковы главные особенности нового альбома Канье Уэста. Страдающий от биполярного расстройства музыкант-провокатор неожиданно сдержал слово и выпустил Bully (англ. «хулиган», «задира», «задирать») «в свет», правда, сделал это странным образом, поставив треки в онлайн-трансляции и отменив предзаказы на стримингах. И это далеко не единственная экстравагантность его очередной работы — точнее, реинкарнации прошлогодней. «Известия» снова погрузились в дикий мир Уэста.
«Буллинг» фанатов.
Мы уже привыкли, что Канье Уэсту верить на слово нельзя: если рэпер обещает выпустить новый альбом такого-то числа, надеяться, что это действительно произойдет в указанную дату, практически бессмысленно. Вот и релиз Bully переносился несколько раз. Его ждали еще в середине 2025-го, потом всё отложилось на осень, потом на январь 2026-го, а последняя отсрочка задержала публикацию до 27 марта. Но и в назначенную дату пластинка не появилась на стримингах, хотя еще накануне ничто не предвещало отмены (кроме репутации Канье). Однако, рэпер устроил трансляцию на YouTube, где поставил подряд все треки. Излишне говорить, что тут же это разлетелось по интернету, так что фактически Bully, наконец, добрался до публики. Пусть и таким экстравагантным образом.
Правда, это далеко не первый случай, когда Канье публично показывает материал из Bully. Первая версия альбома была выложена им в соцсети в марте 2025-го, и «Известия» тогда писали о релизе, отмечая, что многие треки были сделаны артистом с использованием искусственного интеллекта: Канье задействовал его для бэк-вокала, а возможно и каких-то сольных партий. Но Уэст грозился продолжить работу и перезаписать все ИИ-шные эпизоды. Что ж, это обещание он, как ни странно, выполнил, пусть и год спустя.
Пикантности ситуации придает тот факт, что на физические носители — пластинки, CD — треки попали в старом варианте, ведь их пришлось напечатать заранее. Кажется, в музыкальной индустрии такое впервые. Неудивительно, что многие фанаты, оформившие предзаказ, почувствовали себя обманутыми. С другой стороны, учитывая всю шумиху вокруг альбома, не приходится сомневаться, что столь странное несовершенное издание быстро обретет статус коллекционного раритета — как, например, бракованные монеты, которые нумизматы ценят выше «правильных».
Колода треков.
Наличие или отсутствие ИИ-вокала — не единственный критерий, по которому вторая версия Bully отличается от первой. По большому счету, здесь надо говорить даже о трех, а не о двух вариантах: на физических носителях треков больше, чем было в прошлогоднем релизе для соцсетей (13 вместо 10), но меньше, чем прозвучало в сегодняшней трансляции: Канье поставил 19 композиций, хотя в опубликованном накануне трек-листе было лишь 18 пунктов. Вдобавок, артист в который раз перетасовал последовательность номеров, даже по сравнению со вчерашним списком.
Повлияли ли все перемены на общее впечатление от альбома? Пожалуй, да. Он стал еще более эклектичным, пестрым, стилистически диким, хотя и не потерял своей исходной специфики. Мы уже отмечали, что во многих номерах Канье поет, а не читает: Bully — одна из самых мелодичных пластинок рэпера, приближающаяся по этому параметру к 808s & Heartbreak, четвертому лонгплею Уэста, по сей день считающемуся одной из его вершин. Среди новых, ранее не публиковавшихся композиций, к числу подобных номеров относится Mama’s Favorite.
Фото: Parental AdvisoryОбложка альбома Bully.
В то же время здесь появилось несколько треков с традиционным речитативом и более сухим звучанием. В их числе — This a Must, но главное — Father, где компанию Уэсту составляет Трэвис Скотт. А, например, в Sistersand Brothers декламация Йе чередуется с соул-сэмплом, религиозным гимном, славящим Христа.
Альбом как психотерапия.
Да, тема религии, родственных связей, поиска себя и борьбы со своими демонами в Bully выходит на первый план, что не удивительно. Для Канье создание музыки — нечто вроде психотерапии. Но почему бы и нет? Если это даст не только творческий и коммерческий, но еще и лечебный эффект для самого артиста, все только порадуются.
Степень неадекватности главного enfant terrible американского шоу-бизнеса в последние годы столь велика, что, кажется, мы уже перестали обращать внимание на его бесконечные выходки, будь то антисемитские высказывания, демонстрация наготы своей жены Бьянки Цензори или конфликты с прошлыми сотрудниками. И давно бы имя Канье фигурировало в одном ряду с треш-стримерами и прочими сомнительными фриками, если бы он не сохранял свой творческий потенциал. Вот и Bully — очередное доказательство, что при всех своих «закидонах» Йе остается большим артистом и имеет все шансы вернуться в чарты, при условии, что выпустит, в конце концов, запись на онлайн-платформы.
Чего Уэсту не занимать, так это фантазии и готовности к эксперименту. Ну и постоянной неудовлетворенности собой, парадоксально сочетающейся с запредельным нарциссизмом. Но, возможно, именно осознание себя гением толкает его ставить перед собой все новые и новые творческие вызовы. И есть определенная прелесть в том, что публика может буквально в реальном времени следить за работой над альбомом, сравнивая его варианты, фиксируя изменения и понимая, как безумный художник стремится к идеалу. Скорее всего, иллюзорному и недостижимому.