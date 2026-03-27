Задрал планку: Канье Уэст избавился от ИИ

Мы уже привыкли, что Канье Уэсту верить на слово нельзя: если рэпер обещает выпустить новый альбом такого-то числа, надеяться, что это действительно произойдет в указанную дату, практически бессмысленно. Вот и релиз Bully переносился несколько раз. Его ждали еще в середине 2025-го, потом всё отложилось на осень, потом на январь 2026-го, а последняя отсрочка задержала публикацию до 27 марта. Но и в назначенную дату пластинка не появилась на стримингах, хотя еще накануне ничто не предвещало отмены (кроме репутации Канье). Однако, рэпер устроил трансляцию на YouTube, где поставил подряд все треки. Излишне говорить, что тут же это разлетелось по интернету, так что фактически Bully, наконец, добрался до публики. Пусть и таким экстравагантным образом.