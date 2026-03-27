В Красноярском крае из-за ремонта путей изменится расписание электричек

С 29 марта в Красноярском крае изменится расписание 40 электричек. В КрасЖД сообщили, что это связано с началом ремонтной кампании.
Так, на три часа три минуты позже будет отправляться пригородный поезд Уяр — Решоты — в 16:32 (вместо 13:29). Помимо этого, на 20−24 минуты позже: утренние поезда Красноярск Северный — Красноярск и Красноярск Северный — Зеледеево, вечерние Базаиха — Чернореченская и Красноярск — Чернореченская.
Изменения в расписании коснутся и других составов. Пассажиров просят заранее уточнить информацию на сайте компании «Краспригород» или в мобильном приложении.
Ранее мы писали, что в Красноярском крае количество кафе и ресторанов выросло на 14%: на начало 2022 года в регионе работало 1112 заведений общепита, а в 2026-м — 1272.