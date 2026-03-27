13 автобусов изменили маршруты из-за оползня на Зеленском съезде

Автобусы № 13, 24, 45, 70, 74, 91, 3, 71, 90, 95, 19, 61 и 92 временно следуют по улицам Октябрьской и Варварской. Изменения будут сохраняться до завершения работ по расчистке дороги около склона. О возобновлении движения по старым маршрутам сообщат дополнительно.