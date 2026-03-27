Богородские пожарные спасли застрявшего в санузле питона

Пожарные спасли питона, застрявшего в санузле одной из квартир в Богородске. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
О необходимости спасения змеи сотрудникам чрезвычайного ведомства сообщил местный житель. На помощь необычному питомцу прибыл караул 174 спасательной части вместе с начальником Родионом Мартыновым.
Оказалось, что питон запутался в коммуникациях санузла. Спасателям пришлось аккуратно их разобрать, чтобы не навредить змее. К счастью, операция завершилась благополучно: питомца вручили его хозяину.
