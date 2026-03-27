Воронежские ГАИшники пришли на помощь попавшему в беду автомобилисту

21-летний житель Воронежа привез у Новую Усмань товар, но, подъехав к магазину, машина заглохла и больше не заводилась. А проезжавшие мимо водители не смогли помочь, так как у них не было подходящих инструментов. Автоинспекторы подключили пусковые провода от патрульного автомобиля и запустили двигатель «ГАЗели».