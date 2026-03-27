Соколова рассказала, почему Калининградский зоопарк нельзя перенести за пределы города

Калининградский зоопарк нельзя перенести за пределы города из-за исторической и природной ценности территории, на которой он сейчас находится. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Соколова на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС.
Выносить зоопарк за пределы города категорически нельзя. Во-первых, мы уникальны. Мы единственный зоопарк в стране, на примере которого можно проследить всю эволюцию зоопарков от XIX до XXI века. Мы особо охраняемая природная территория и объект культурного наследия, — пояснила Соколова.
Директор также отметила, что вместо переезда зоопарк мог бы открыть филиал с местными видами животных. «Если бы такой проект поддержало правительство области, мы были бы готовы в этом поучаствовать. На востоке области неплохо сделать реабилитационный центр для сухопутных животных», — отметила глава учреждения.
Ранее сообщали, что большая территория нужна Калининградскому зоопарку для строительства новых вольеров для слонов. Единственным подходящим местом является участок с теннисными кортами. Однако вернуть эту территорию себе учреждение пока не может.
Калининградский зоопарк является одним из старейших зоопарков в России. В 1947 его восстановили на основе Кёнигсбергского зоосада, впервые открытого в 1896 году. На территории располагаются исторические постройки и редкие растения.