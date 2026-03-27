Компания из Самары оптимизировала выпуск бутилированной воды

Производитель бутилированной воды «Кристальная» — компания «Чистая вода» из Самары — внедрил бережливые технологии по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятии оптимизировали выпуск воды в 19-литровых бутылях, сообщили в Министерстве промышленности и торговли Самарской области.
Компания работает на рынке с 1996 года и стала первой в Поволжье, запустившей производство воды в возвратной таре. Выпуск воды в 19-литровых бутылях — самое востребованное направление на предприятии. Благодаря переорганизации пространства и изменению логистики персонала сократилось время протекания процессов и выросла выработка. Вместе с экспертами РЦК сотрудники компании в течение шести месяцев внедряли систему 5С (организация рабочих мест), стандартные операционные процедуры и почасовой производственный анализ.
«Посчитали лишние движения людей. Наладчик тратил 28 минут в смену на походы за термоусадочной пленкой. Перенесли пленку к машине — сократили время до 12 минут. Комплектовщики бегали за наклейками “Честный знак” в другой конец цеха — сделали запас на рабочем месте, убрали перемещения полностью. Зонировали склад и цех: выделили места для возвратной тары, готовой продукции, брака. Сотрудники стали проходить за смену на 338 метров меньше. Кажется, мелочь. Но из таких мелочей складываются часы простоев и потери выработки», — подчеркивает руководитель проекта РЦК Сергей Нуштин.
Без нового оборудования, только за счет расстановки стеллажей и внедрения понятных инструкций, время выпуска продукции сократилось на 13%. Это значит, что вода быстрее доезжает до покупателя, а предприятие может обслуживать больше клиентов, используя те же мощности. Также благодаря проведенной оптимизации незавершенное производство в компании сокращено на 13%, а выработка увеличена на 12%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.