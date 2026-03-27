Где в Калининграде появятся лежачие полицейские в этом году

Власти надеются, что автомобилисты будут снижать скорость на городских дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде начали укладывать лежачих полицейских, всего их установят 23. Об этом сообщает в телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова.

На каких улицах уже установили искусственные неровности и дорожные знаки с указанием рекомендуемой скорости:

Героя России Мариенко,

Тихоокеанская,

Алданская,

Радистов,

Лужская,

Типографская,

Клавы Назаровой,

Майора Козенкова.

До конца месяца лежачие полицейские появятся на ул. Эльблонгской, Дарвина, Гавриленко, Серафимовича, Заводской и Подполковника Емельянова.