Где в Калининграде появятся лежачие полицейские в этом году

В Калининграде начали укладывать лежачих полицейских, всего их установят 23. Об этом сообщает в телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова.
На каких улицах уже установили искусственные неровности и дорожные знаки с указанием рекомендуемой скорости:
Героя России Мариенко,
Тихоокеанская,
Алданская,
Радистов,
Лужская,
Типографская,
Клавы Назаровой,
Майора Козенкова.
До конца месяца лежачие полицейские появятся на ул. Эльблонгской, Дарвина, Гавриленко, Серафимовича, Заводской и Подполковника Емельянова.