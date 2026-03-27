В Багаевском районе Ростовской области потушили возгорание на полигоне ТБО

Тушение на мусорном полигоне завершили в Багаевском районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

Возгорание на мусорном полигоне в Багаевском районе Ростовской области ликвидировали. Об этом 27 марта сообщила донской министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

— На полигоне ТБО в станице Багаевской завершили ликвидацию тления отходов. Все очаги полностью устранены, их пересыпали инертным материалом. Задымление отсутствует, — написала в соцсетях Антонина Пшеничная.

Всего при проведении работ использовали до восьми единиц спецтехники. На данный момент мусорный полигон функционирует в штатном режиме.

