Рост содержания кислорода в прибрежных водах Крыма поможет морской биоте

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Аномальный рост содержания кислорода в холодном промежуточном слое прибрежных вод Крыма, зафиксированный специалистами Морского гидрофизического института (МГИ РАН), принесет пользу морским живым организмам, поскольку избавит их от гипоксии — нехватки кислорода, которая бывает при потеплении вод. Об этом сообщили ТАСС в институте.
О росте содержания кислорода в холодном промежуточном слое — первом за несколько десятков лет — сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Холодный промежуточный слой (ХПС) — один из основных структурных элементов гидрологии Черного моря. Залегая на глубине около 50−150 м, он служит барьером, защищающим верхний деятельный слой от насыщенных сероводородом глубинных вод. Одновременно этот слой, формирующийся в ходе зимне-весеннего перемешивания, насыщается кислородом и биогенными элементами, которые затем поступают в верхнюю толщу воды и обеспечивают развитие первичной биологической продукции.
«Впервые для шельфовых акваторий Крыма на основе осредненных данных примерно за 40 лет нами выявлено увеличение содержания растворенного кислорода в границах холодного промежуточного слоя на фоне роста температуры и условной плотности вод и заглубления ядра ХПС», — рассказала ведущий научный сотрудник МГИ РАН Елена Совга, чьи слова приводит пресс-служба Минобрнауки.
«Это однозначно хорошо, это значит, что гипоксия не грозит этим районам. Это очень хорошо для морской биоты», — сообщили ТАСС в МГИ РАН.
Откуда взялся кислород?
Основу исследования составили данные океанографических данных МГИ РАН, накопленные за два периода наблюдений — 1986−2000 и 2007−2023 годов. В общей сложности был обработан массив из 13 286 определений параметров ХПС на двух полигонах — в заливах Голубом и Ялтинском. Температура, электропроводность и гидростатическое давление измерялись с помощью автоматических зондов непосредственно в толще воды.
Полученные данные зафиксировали отчетливые изменения в структуре холодного промежуточного слоя. Если в 1986—2000 годах средние температуры ядра ХПС не превышали 8 градусов, то в 2022—2023 годах они устойчиво держались в диапазоне от 8,1 до 8,9 градуса. Средняя условная плотность воды на глубине 100 м возросла с 14,57 до 15,25 кг на куб. м. Это отнесено за счет того, что в последние 15 лет теплые зимы стали климатической нормой для Черного моря.
Однако особое удивление ученых вызвал рост содержания кислорода. Это явление противоречит ожидаемой при потеплении тенденции к снижению насыщения вод кислородом. Его природа пока не объяснена и требует дальнейшего изучения. По предположению ученых, существенную роль здесь играют интенсивные прибрежные апвеллинги (подъемы вод), характерные для района в весенне-летний период. Они способствуют не только подъему верхней границы ХПС, но и значительному увеличению содержания кислорода в поверхностных водах.
В дальнейшем коллектив намерен изучить изменение содержания кислорода по всему вертикальному профилю, в том числе для оценки сезонной динамики зон гипоксии, при которой кислородное голодание становится критическим или даже летальным для водных биологических сообществ.