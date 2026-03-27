Сезон корюшки в Петербурге начнется 15 апреля и продлится до 31 мая. В этот период свежая рыба будет продаваться не только в сетевых магазинах, но и в нестационарных торговых точках. Об этом сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений города.