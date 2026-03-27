13 маршрутов автобусов изменили из-за оползня в центре Нижнего Новгорода

На самом склоне уже начались работы по ликвидации последствий оползня и детальная экспертиза состояния грунта. Как сообщили в мэрии города, специалисты оценивают степень угрозы дальнейших обрушений. По сообщениям очевидцев, на склоне замечена крупная трещина, которая также может привести к новому сходу земляных масс. Точные причины инцидента будут установлены после тщательного изучения территории.