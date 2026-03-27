13 маршрутов автобусов изменили из-за оползня в центре Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно изменилась схема движения 13 автобусных маршрутов из-за схода грунта на Зеленском съезде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. Изменения коснулись автобусов №№ 3, 13, 19, 24, 45, 61, 70, 71, 74, 90, 91, 92 и 95. На время проведения аварийных работ транспорт перенаправлен по улицам Октябрьской и Варварской.
На самом склоне уже начались работы по ликвидации последствий оползня и детальная экспертиза состояния грунта. Как сообщили в мэрии города, специалисты оценивают степень угрозы дальнейших обрушений. По сообщениям очевидцев, на склоне замечена крупная трещина, которая также может привести к новому сходу земляных масс. Точные причины инцидента будут установлены после тщательного изучения территории.
Городские службы настоятельно рекомендуют автомобилистам заранее выбирать альтернативные пути объезда и корректировать свои маршруты. Движение по Зеленскому съезду остается полностью перекрытым до завершения всех ликвидационных мероприятий. О восстановлении привычных схем движения общественного транспорта власти пообещали сообщить дополнительно.