В Самарской области назначен глава полиции Новокуйбышевска

Руководителем отдела МВД России по Новокуйбышевску назначен подполковник полиции Евгений Газизулин. Его представил личному составу отдела начальник ГУ МВД РФ по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает региональный главк.

Ранее Евгений Газизулин занимал должность заместителя руководителя ОМВД РФ по Новокуйбышевску — начальника полиции. До этого он временно исполнял обязанности начальника отдела уголовного розыска в звании майора полиции.

В декабре 2020 года, когда Евгений Газизулин работал старшим оперуполномоченным уголовного розыска в звании майора полиции, он вместе со следователем Юлией Герасимовой раскрыл мошенничество в отношении местной жительницы, которая перевела деньги за несуществующий товар, найденный на интернет-сервисе объявлений. Оперативники установили подозреваемую, задержали ее в Саратовской области и доставили в Новокуйбышевск. За эту работу жительница города направила благодарственное письмо на имя начальника областного главка МВД.