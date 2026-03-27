«Отобрать и отпустить!» Пермяков возмутили уличные фотосессии с совами

В течение месяца пермяки в разных районах города замечали молодых людей, которые предлагали сфотографироваться с совами. Ценник за такое удовольствие разнится от 500 до 3000 рублей. Сайт perm.aif.ru поговорил с владельцем диких птиц и узнал подробности необычного бизнеса.
«Жаль птичек».
Двух молодых людей с совами пермяки заметили ещё в начале марта у ПДНТ «Губерния». Позже с дикими птицами можно было сфотографироваться и на эспланаде, и у цирка.
Но самим пермякам такая идея не очень понравилась. В Сети жители города всерьёз волнуются о состоянии сов: ночным хищникам приходится весь день бодрствовать, а транспортируют их в обычных кошачьих переносках.
«Срочно надо отбирать, по закону не имеют права», «Кто им позволил такой открытый бизнес на виду администрации города?», «Бедные беспомощные птицы», «Птице этой днём надо спать, а не на людей при ярком свете работать», — пишут возмущённые пермяки.
Но нашлись и те, кто воспользовался предложением и сфотографировался с совами.
«Предложили подойти, подержать птиц. Потом предложили сфотографировать. Потом сказали, что фото стоит 1000 рублей, у меня столько не было, перевела им 500», — поделилась Ирина С. в комментариях к посту.
«Живут лучше людей».
Сайт perm.aif.ru поговорил с одним из молодых предпринимателей. Денис Х. объяснил, что уже шесть лет его семья держит питомник, в котором и разводят диких хищных птиц.
«Это наши совы, у нас свой частный питомник. Вышли с ними на улицы, потому что был спрос на такие фото. Они с самого рождения с человеком, и чувствуют себя замечательно, живут лучше многих людей», — рассказал молодой человек сайту perm.aif.ru.
Также Денис уточнил, что некоторые птицы попадают в питомник на реабилитацию, а после лечения их отпускают на волю. Но если сова уже привыкла к человеку, в дикой природе она просто не выживет.
Цена за фотографию с птичкой варьируется от 500 до 3000 рублей. По словам Дениса, стоимость зависит от числа снимков и количества людей на фото.
«Общая цена за фото: детская — 500 рублей, взрослая — 1000 рублей. И там уже зависит от того, сколько положений было, сколько человек. Каждая фотосессия индивидуальная. Я же не могу фотографировать везде одинаково? Вот и цена варьируется», — объяснил Денис сайту perm.aif.ru.
Вредит или нет?
При этом молодые люди не представляют юридическое лицо, а значит и не могут заниматься коммерческой деятельностью. Это по закону. Но, кажется, всех волнует не юридическая сторона вопроса, а именно состояние птиц. Ассистент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, председатель Пермского отделения Союза охраны птиц России Роман Харин рассказал, что с виду совы выглядят спокойно и здорово. При этом эксперт отмечает, что это — сипухи, которые в Пермском крае не встречаются.
«Это птицы не наши, не пермские. То есть их происхождение нам неизвестно, мы можем только гадать, откуда они. Наносит ли птице вред, что её вынесли на улицу на руке? Сложно сказать», — уточнил Роман Харин.
Орнитолог также пояснил, что совы могут бодрствовать днём, и даже в дикой природе в это время суток они довольно активны. А ночными же их называют, потому что охотятся совы в сумерках.
«На самом деле это миф, что птицы с ночным образом жизни не могут бодрствовать днём. Это не так. Они ведь и в природе не закрываются в домике, не уходят в пещеру. Днём они не охотятся, но могут быть активны», — рассказал специалист сайту perm.aif.ru.
