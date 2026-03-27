Ремонт трамвайных вагонов «Татра Т3» обойдется в 825 млн в Волгограде?

Победители аукционов капитально отремонтируют для нужд АО «ЭлектроТранспорт Плюс» 25 вагонов.
За последнее время в Волгограде появились новые трамваи «Львенок» и «Невский». На их фоне старые вагоны «Татра Т3» проигрывают. Какая судьба их ждет, рассказали в мэрии областного центра.
«В рамках программы капитального ремонта уже объявлены первые аукционы по определению подрядных организаций для обновления трамвайных вагонов», — уточняют в пресс-службе городской администрации.
Победителю одного из аукционов предстоит капитально отремонтировать для нужд АО «ЭлектроТранспорт Плюс» пять вагонов «Татра Т3». Восстанавливать придется двигатели и тормоза, колесные пары и все электрооборудование.
Трамваи оборудуют видеонаблюдением и кондиционером, заменят системы освещения и отопления. Обновят и салоны: по необходимости в них заменят обшивку кузова, отремонтируют двери, восстановят теплоизоляцию, остекление, покрытие полов.
Цена вопроса — 125 млн рублей.
В рамках второго контракта планируется провести капитально-восстановительный ремонт 20 вагонов с заменой кузова.
Здесь подрядчик должен будет восстановить трамвайные тележки вагонов и установить на ходовую часть новый кузов. Эти трамваи должны быть приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров, оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционерами, системой отопления и валидаторами.
За эти работы мэрия готова заплатить 700 млн рублей.
Прием заявок продолжится до 2 апреля. Модернизацию планируется завершить до конца 2026 года.
«Работы будут организованы в рамках инвестпроекта, заключенного между городом, регионом и АО “ЭлектроТранспорт Плюс”», — уточняют в мэрии.
Ранее сообщалось, что новый трамвай совместной сборки двух регионов начал катать волгоградцев.