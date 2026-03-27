Волгоградцам показали, как меняется парк Героев-летчиков

В Волгограде продолжается благоустройство территории парка Героев-летчиков в Дзержинском районе. Завершить обновление планируется к лету — открытие намечено на 1 июня, День защиты детей. Как меняется общественное пространство, показали горожанам.
С высоты птичьего полета: что было сделано в 2025-м.
Территории для благоустройства Волгограда ежегодно выбирают сами горожане. Жители Дзержинского района активнее других из года в год голосуют за обновление главного общественного пространства микрорайона «Семь ветров». Работы были поделены на несколько этапов.
Летом 2025-го свои предложения высказали участники фестиваля #ТриЧетыре.
Тогда же жителям региона с высоты птичьего полета продемонстрировали, как изменился парк в ходе второго этапа реконструкции — здесь оборудовали спортплощадку, смонтировали памп-трек для любителей экстрима. На волнообразной трассе оттачивали свои навыки велосипедисты, роллеры и скейтбордисты.
Этот уголок Дзержинского района становился все более популярным местом и у его жителей, и у других горожан.
Для детей и маломобильных горожан: что появится в 2026-м.
Впереди — завершение второй очереди второго этапа. Как движутся работы, проинспектировали утром 27 марта губернатор Андрей Бочаров и мэр Владимир Марченко.
Подрядчик уже завершил подземные работы по прокладке сетей, начинается устройство световых комплексов и малых архитектурных форм.
«Если первая очередь парка больше предназначена для подростков, вторая ориентирована на детей до девяти лет: здесь появятся новые игровые площадки, огромные перголы с подвесами, качели для маломобильных волгоградцев и качели-балансиры, которые будут светиться в темноте», — рассказывают в пресс-службе администрации региона.
В порядок приводится участок между уже обновленным пространством, парковкой, прилегающей к жилым домам, и прудом.
«Реализацию проекта мы начали в 2014 году, и сегодня эта работа выходит на завершающий этап: до 1 июня один из самых густонаселенных районов получит благоустроенный парк», — подтвердил глава региона.
Нужны исследования: с какими трудностями пришлось столкнуться.
Между тем возникли и новые сложности. Выяснилось, что часть труб и проток, соединявших существовавшие здесь прежде водные объекты, были засыпаны в результате стихийной застройки. Это нарушило гидрологический баланс и дренажную систему и привело к заболачиванию территории.
Простая расчистка не решит проблемы — освобождение родников от мусора и ила может привести к дальнейшему подъему уровня воды.
«Прежде, чем выполнять эти работы, необходимо провести новые исследования территории. Это планируется сделать в 2026 году», — уточняют в мэрии.
Видео: мэрия Волгограда.